كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون": صفقة ترامب الجديدة يمكن أن تحل محل الاتفاق النووي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى استبدال الاتفاق النووى الإيرانى بصفقته الجديدة لضمان عدم حصول الجمهورية الإسلامية على سلاح ذرى.

وقال "جونسون" عن اتفاق الحد من انتشار الأسلحة النووية لعام 2015 مع طهران: "إذا كنا سنتخلص منه، فلنحل محله ونستبدله بصفقة ترامب. سيكون ذلك وسيلة رائعة للمضي قدمًا."، كما أورت وكالة "رويترز".

وأضاف "جونسون" لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "الرئيس ترامب مؤسس اتفاق كبير، بحسابه الخاص. دعونا نعمل معًا لاستبدال خطة العمل الشاملة المشتركة بصفقة ترامب".

وأشار "جونسون" إلى أنه: "إذا تخلصت من هذه الصفقة النووية، خطة العمل الشاملة المشتركة، فهذا ما يريده ترامب. وجهة نظري لأصدقائنا الأمريكيين هي؛ انظروا، بطريقة أو بأخرى، يجب أن توقفوا الإيرانيين عن امتلاك سلاح نووي".

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وأوضح أنه: "من المنظور الأمريكي، إنه اتفاق معيب، وينتهي، بالإضافة إلى أنه تم التفاوض عليه من قبل الرئيس باراك أوباما. من وجهة نظرهم، هناك العديد من العيوب".

كما قال "جونسون": "لا أريد صراعًا عسكريًا بيننا، الولايات المتحدة وإيران، دعونا نطالب بهذا الأمر".

بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وافقت إيران مع الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على تقييد برنامجها النووي.

لكن في عام 2018، انسحب "ترامب" من الاتفاق من جانب واحد. وقد صرحت القوى الأوروبية مرارًا وتكرارًا، بأنها لا تزال تؤيد الاتفاق رغم أن طهران أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستتخلى عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، وهي ضربة أخرى للاتفاق.

وقال مستشار البيت الأبيض كيليان كونواي، في وقت سابق من هذا الشهر، إن "ترامب" واثق من أنه ما زال بإمكانه إعادة التفاوض بشأن اتفاق نووي جديد مع طهران بعد أن أعلنت إيران أنها ستتراجع أكثر عن الاتفاق النووي لعام 2015.