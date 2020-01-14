كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على مسؤول أدوية "داعش" في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على مسؤول أدوية تنظيم "داعش" الإرهابي، غربي الموصل، حسبما ذكرت قناة "السومرية نيوز".

وأشارت قناة السومرية نيوز، إلى أن الشخص، الذي تم القبض عليه كان يعمل "مسؤول مذخر أدوية داعش"، خلال فترة سيطرة التنظيم الإرهابي، على المدينة.

وتمكنت مديرية شرطة تل عبطة التابعة لقيادة شرطة نينوى، من إلقاء القبض على الداعشي (م ح م أ) في مركز ناحية تل عبطة غرب جنوبي مدينة الموصل، بعد وصولها معلومات دقيقة عنه، بحسب القناة العراقية.

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وقال الداخلية العراقية، في بيان، إن "الداعشي كان يعمل في ما يسمى بديوان الصحة (مسؤول مذخر أدوية داعش) خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل".

وتواصل الأجهزة الأمنية العراقية عمليات مطاردة، في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون إلى تنظيم "داعش"، ومطلوبين بقضايا مختلفة.