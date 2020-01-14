كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: اعتقال 30 شخصا في قضية الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إيران اليوم الثلاثاء، إنها اعتقلت 30 شخصًا في قضية إسقاط طائرة الأوكرانية، في الوقت الذي دخلت فيه المظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت بسبب الكارثة يومها الرابع.

وأدى إسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم 752 يوم الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 176 شخصًا، إلى واحدة من أكبر التحديات العامة التي واجهت رجال الدين الإيرانيين منذ وصولهم إلى السلطة في الثورة الإسلامية عام 1979.

وبعد أيام من إنكار اللوم، اعترفت إيران يوم السبت الماضي، بأنها أسقطت الطائرة في حالة تأهب قصوى، بعد ساعات من إطلاقها صواريخ على أهداف أمريكية في العراق للرد على مقتل القائد العسكري الإيراني الأقوى.

ونظم المتظاهرون، مع الطلاب في المقدمة، مظاهرات ضد المؤسسة منذ يوم السبت الماضي، وقابل بعضهم حملة قمع عنيفة من قبل الشرطة.

كما أظهر مقطع فيديو من داخل إيران الجرحى وهم يحملون وبرك من الدماء في الشوارع وصوت إطلاق النار، حيث أنه من الصعب تقييم المستوى العام للاضطرابات بسبب القيود المفروضة على التقارير المستقلة.

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ووعد الرئيس حسن روحاني بإجراء تحقيق شامل في "الخطأ الذي لا يغتفر" بإسقاط الطائرة، مع إعطاء خطاب تلفزيوني اليوم الثلاثاء، وهو الأحدث في سلسلة اعتذارات من قيادة نادرًا ما تعترف بالأخطاء.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيل، إن بعض المتهمين بالقيام بدور في كارثة الطائرة قد تم اعتقالهم بالفعل، ولم يحدد هوية المشتبه بهم أو يقول عن عدد المحتجزين.

وكان معظم الذين كانوا على متن الرحلة إيرانيين أو يحملون جنسية مزدوجة، حيث كام من المقرر أن تعقد كندا وأوكرانيا وبريطانيا ودول أخرى كان على متنها مواطنون اجتماعًا يوم الخميس القادم، في لندن للنظر في اتخاذ إجراء قانوني ضد طهران.

وتأتي هذه الكارثة والاضطرابات اللاحقة في واحدة من أكبر التصعيدات بين طهران وواشنطن منذ الثورة قبل أربعة عقود والتي حولتها إلى خصوم.