كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: الرئيس سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وتعتزم السلطات الألمانية، التخطيط لعقد قمة حول ليبيا تضم طرفي النزاع ودولا أخرى في برلين يوم 19 يناير المقبل.

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وقالت ألمانيا، إن "التحضيرات لمؤتمر من هذا النوع جارية، ويجب أن يعقد هنا في برلين في كل الأحوال في يناير".

وستشارك عشر دول على الأقل هي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع ألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات، في هذا المؤتمر.

وتخشى الدول الأوروبية من تدويل النزاع الليبي وتفاقمه، خصوصاً مع وصول عسكريين أتراك إلى البلاد، وفي ظل الاشتباه بوجود مرتزقة روس فيها، إلى جانب العديد من المجموعات المسلحة، خصوصاً المتطرفة منها، مع مهربين للأسلحة والمهاجرين.