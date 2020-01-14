كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 14/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || فرنسا وبريطانيا وألمانيا يفعلون آلية فض النزاع النووي مع إيران
أفادت قناة العربية، نقلًا عن وكالة رويترز، بأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيفعلون اليوم الثلاثاء، آلية فض النزاع النووي مع إيران.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || مقتل 3 من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من مرتزقة الفصائل الموالية للحكومة التركية في المعارك الدائرة في ليبيا، وفقًا لقناة العربية.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || تركيا تأمر باعتقال 176 جنديًا بسبب علاقاتهم بجولن
أوردت وكالة "رويترز" خبرا جاء فيه أن ممثلو الادعاء الأتراك اليوم الثلاثاء، أمروا باحتجاز 176 جنديا بسبب صلاتهم المشبوهة بالشبكة التي تقول أنقرة إنها كانت وراء محاولة انقلاب قبل ثلاث سنوات ونصف، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة.