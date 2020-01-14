كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 14/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أفادت قناة العربية، نقلًا عن وكالة رويترز، بأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيفعلون اليوم الثلاثاء، آلية فض النزاع النووي مع إيران.

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