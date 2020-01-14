كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا وبريطانيا وألمانيا يفعلون آلية فض النزاع النووي مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، نقلًا عن وكالة رويترز، بأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيفعلون اليوم الثلاثاء، آلية فض النزاع النووي مع إيران.

ويذكر أن الآلية ستعيد ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي، لتفرض عليها من جديد العقوبات الأممية.

وذكرت العربية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيجاد بديل للاتفاق النووي مع إيران.

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ويهدف القرار إلى إنقاذ الصفقة من خلال مناقشة ما يجب فعله مع إيران لإلغاء القرارات التي اتخذتها.

وقال جونسون عن الاتفاق النووي "إذا كنا سنتخلص منه فلنجد بديلا له وليحل اتفاق ترامب محله... ذلك سيقطع شوطا كبيرا".