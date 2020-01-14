كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيمة هونج كونج تتعهد بتقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات اقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد كاري لام، زعيمة هونج كونج، اليوم الثلاثاء، بتقديم 1.3 مليار دولار أمريكي لتدابير الإغاثة لدعم الاقتصاد، بينما تصارع أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أضرت بثقة رجال الأعمال في المركز المالي العالمي.

غرقت هونج كونج في الركود لأول مرة منذ عقد من الزمان في الربع الثالث حيث أجبرت الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان الشركات على الإغلاق وترويع المسافرين بعيدًا، كما ذكرت "رويترز".

يصل الإنفاق الجديد المقترح إلى إجمالي الحوافز في المدينة التي تحكمها الصين إلى 4.5 مليار دولار أمريكي منذ هذا الصيف، عندما تصاعدت الاحتجاجات.

وتستهدف التدابير كبار السن والعاطلين عن العمل وذوي الدخل المنخفض، مع وجود خطط لتوفير المساعدات النقدية من بين مزايا أخرى.

Advertisements

وقالت الحكومة، إنها تهدف أيضًا إلى زيادة أيام العطل القانونية من 12 إلى 17 يومًا، وذلك وفقًا للمناقشات مع قطاع الأعمال.

اندلعت الاحتجاجات في يونيو بسبب مشروع قانون تم تسليمه تم سحبه الآن والذي كان سيسمح بإرسال المشتبه فيهم جنائياً في هونج كونج إلى الصين القارية لمحاكمتهم في محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي.

كانت المظاهرات، التي تصاعدت إلى دعوات لمزيد من الديمقراطية، مدعومة بتصور واسع بأن بكين تتدخل في شؤون المستعمرة البريطانية السابقة، على الرغم من ضمان الحكم الذاتي الواسع النطاق عندما أعادت الحكم الصيني في عام 1997، وبواسطة شكاوى من وحشية الشرطة.

بكين تنفي التدخل. وتقول الشرطة، إنها مارست ضبط النفس في مواجهة العنف المتصاعد.