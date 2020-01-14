كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تال".. أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على مدار الأيام القليلة الماضية، بدأت في إطلاق الحمم البركانية، مما أدى إلى حدوث زلازل وانبعاث أعمدة ضخمة من الرماد التي انتشرت عبر جزيرة لوزون وما وراءها. ويخشى العلماء من حدوث "انفجار خطير" وشيك.

ويُعرّف "تال" بأنه "بركان معقد" لا يحتوي على تنفيس أو مخروط رئيسي واحد فقط، ولكن هناك عدة نقاط ثوران تغيرت مع مرور الوقت.

وقال بن كينيدي، أستاذ مشارك في علم البراكين الفيزيائية بجامعة كانتربري في نيوزيلندا: "بركان تال هو بركان صغير يجلس داخل بركان كالديرا أكبر بكثير".

وتحدث هذه الانفجارات الجديدة في جزيرة فولكانو، التي تقع داخل بحيرة تال، وهي بحيرة مساحتها 234 كم مربع تشكلت في كالديرا بسبب ثوران هائل سابق.

ويوجد في جزيرة فولكانو وحدها 47 حفرة، تتشكل عندما تتلامس الصهارة الساخنة مع المياه الجوفية الضحلة، مما ينتج عنه انفجار بخار عنيف. توجد فتحات تهوية ونقاط ثوران أخرى أسفل بحيرة تال.

وتتميز جزيرة فولكانو برمتها بأنها منطقة خطر دائمة.

وتم الإبلاغ عن 35 انفجارًا على الأقل في غضون مئات الأعوام الأخيرة - كان آخرها عام 1977.

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وتسبب اندلاع "عنيف للغاية" في عام 1911 من الحفرة الرئيسية في إطلاق جزيئات الصخور وشظاياها من البركان، وقتل هذا الحدث أكثر من 1300 شخص.

وقال جيس فينيكس، عالمة البراكين ومقرها الولايات المتحدة، إن لتال "تاريخ من أنماط الثوران المتعددة"، وبالتالي فإنه يخلق تهديدات على الأرض في شكل الحمم البركانية وفي الهواء من خلال الرماد.

وتضيف أن هناك خطر "تسونامي بركاني"، وهو ما يمكن أن ينجم عن سقوط الحطام بعد ثوران يولد موجات في البحيرة.

وأحد الأسباب الرئيسية لقلق الناس هو قرب تال من الملايين. فيقول جيمس وايت، رئيس علم الجيولوجيا في جامعة أوتاجو "يقع مترو مانيلا على بعد بضع عشرات من الكيلومترات، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة، وهناك مدن متعددة على مسافة 30 كم تضم أكثر من 100000 شخص في كل منها، دون حساب المدن الأصغر بينهما". حسبما ذكرت وكالة الـ "بي بي سي".

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه يقدر أن أكثر من 450.000 شخص يعيشون في منطقة الخطر التي حددت حديثًا والتي يبلغ طولها 14 كم.

وتم بالفعل إجلاء الآلاف ولكن لا يزال الكثيرون وراءهم.

وعلى الرغم من الخطر الذي تشكله البراكين، يختار الكثيرون العيش بالقرب منهم لأسباب مختلفة - أحدهم هو التربة البركانية الخصبة التي يمكن العثور عليها في هذه الأجزاء.