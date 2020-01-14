كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من مرتزقة الفصائل الموالية للحكومة التركية في المعارك الدائرة في ليبيا، وفقًا لقناة العربية.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي اللواء خليفة حفتر، رفض أي تدخل أو وساطات تركية، وتحفظ على عدم تجميد الاتفاقية بين "الوفاق" وتركيا.

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ووصل اللواء حفتر، بنغازي عائدا من موسكو دون توقيع الاتفاق، وفقًا لقناة العربية.

وذكرت قناة العربية، أن بند سحب القوات التركية من ليبيا لم يكن موجودا في الهدنة، وأن حفتر اشترط عدم توقيع "الوفاق" على اتفاقيات دون الرجوع للجيش.