كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الماليزي: قلق بشأن القيود الهندية الجديدة على واردات زيت النخيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم الثلاثاء، أن ماليزيا تشعر بالقلق إزاء القيود الجديدة التي تفرضها السلطات الهندية على واردات زيت النخيل بعد خلاف دبلوماسي، لكنه أشار إلى أنه سيواصل الحديث ضد "أشياء خاطئة" حتى لو كلف ذلك بلاده ماديًا.

وقال للصحفيين: "نحن قلقون بالطبع لأننا نبيع الكثير من زيت النخيل للهند، لكن من ناحية أخرى، يجب أن نكون صريحين ونرى أنه إذا حدث خطأ ما، فسوف يتعين علينا أن نقول ذلك"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف مهاتير محمد: "إذا سمحنا للأشياء بأن تسوء وأن تفكر فقط في الأموال المعنية، فإنني أعتقد أن الكثير من الأشياء الخاطئة سيتم تنفيذها، من قبلنا ومن قبل أشخاص آخرين."

غيرت الهند، أكبر مشتر لزيوت الطعام في العالم، الأسبوع الماضي القواعد التي يقول التجار، إنها تحظر فعليًا استيراد زيت النخيل المكرر من ماليزيا، ثاني أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم بعد إندونيسيا.

وجاءت هذه الخطوة بعد اعتراض نيودلهي على انتقاد مهاتير محمد لقانون الجنسية الهندي الجديد القائم على أساس الدين. وكان رئيس الوزراء (94 عاما) الذي توترت علاقاته الصريحة مع كل من الهند والسعودية في الأشهر الأخيرة قد اتهم الهند في وقت سابق بغزو منطقة كشمير ذات الغالبية المسلمة المتنازع عليها.

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وبينما يحدق في مصافي زيت النخيل الماليزية بخسارة هائلة في الأعمال، قال رئيس الوزراء، إن حكومته ستجد حلاً.

انخفض عقد زيت النخيل القياسي لشهر مارس بنسبة 0.9 ٪ في تعاملات بعد الظهر.

ذكرت "رويترز" يوم الاثنين، أن الحكومة الهندية أصدرت تعليمات غير رسمية للمتداولين بالابتعاد عن زيت النخيل الماليزي. بدلاً من ذلك، يقوم التجار الهنود بشراء زيت النخيل الخام الإندونيسي بعلاوة قدرها 10 دولارات على الأسعار الماليزية.

وقالت وزارة الخارجية الهندية يوم الخميس، إن القيود المفروضة على النخيل ليست مخصصة لبلد معين ولكن "بالنسبة لأي تجارة تجارية، فإن وضع العلاقة بين أي من الدولتين" هو أمر سيتموضعه في الاعتبار.

كانت الهند أكبر مشتر لزيت النخيل في ماليزيا في عام 2019، حيث بلغت مشترياتها 4.4 مليون طن. في عام 2020، قد تقل المشتريات عن مليون طن إذا لم تتحسن العلاقات، كما يقول التجار الهنود.

للتعويض عن الخسارة المحتملة، يقول المسؤولون الماليزيون، إنهم يحاولون بيع المزيد لباكستان والفلبين وميانمار وفيتنام وإثيوبيا والسعودية ومصر والجزائر والأردن.