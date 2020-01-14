كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مسيرات "الإنذار الأخير" في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مناطق عدة في لبنان، تحركات احتجاجية وقطع طرقات من النبطية وصيدا جنوبا إلى بيروت وطرابلس شمالا،.

ودعت مجموعات الحراك الشعبي، للتصدي للمماطلة والعرقلة في تشكيل الحكومة وعدم الاستجابة لمطالب المحتجين.

وبحسب موقع قناة سكاي نيوز عربية، ينظم المحتجون اللبنانيون بعد الظهر مسيرة "الإنذار الأخير" من ساحة الشهداء إلى منزل الرئيس المكلف حسان دياب لمنحه مهلة 48 ساعة لتشكيل حكومة مستقلين.

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وقطعت العشرات من الطرقات، من بينها أوتوستراد البالما بالاتجاهين، وطريق القلمون البحري بالاتجاهين وأوتوستراد البداوي بالاتجاهين، وأوتوستراد التبانة بالاتجاهين، ودوار المرج في الميناء باتجاه أوتوستراد بيروت وطرابلس.

أما في البقاع، فأقدم المحتجون على قطع العديد من الطرقات منذ الصباح الباكر، منها طريق كامد اللوز جب جنين بالبقاع الغربي ومستديرة زحلة بالبقاع الأوسط.

وما زالت الطريق مقطوعة عند ساحة إيليا، في صيدا جنوبا، حيث تجمع المئات من المتظاهرين ليلة أمس في الساحة التي كانت تستضيف المحتجين منذ السابع عشر من أكتوبر.