العثماني يراسل وزراءه لتحسين استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة في المرفق العمومي

وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مراسلة إلى أعضاء الحكومة، من أجل تحسين ظروف استقبال، وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة بالمرفق العمومي.

وقال العثماني في المراسلة، إن العديد من الصعوبات لاتزال تواجه المواطنين في وضعية إعاقة، وتحدث عن الحواجز تصادفهم للولوج إلى المرفق العمومي، والاستفادة من خدماته، والتمتع بالضمانات المخولة لكل المرتفقين، والمقررة بموجب القوانين، والأنظمة المعمول بها.

وطالب العثماني وزراءه بالتأهيل المادي للبنايات، والمقرات المفتوحة للعموم، لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الدخول، والخروج للمرافق العمومية، والاستفادة من خدماتها، على أن يشمل التأهيل البنايات، والمنشآت، والتجهيزات القائمة، وأن تتقيد الإدارة بهذه المعايير عند استحداث إدارات جديدة.

ودعا العثماني وزراءه إلى تحسين الاستقبال، والإرشاد، والتوجيه، عن طريق تعميم نظام للتشوير، يكون ملائما لبعض المرتفقين في وضعية إعاقة بصرية، أو حسية، وذلك بوضع سبورات إلكترونية بالصوت، والكتابة البارزة، أو الصورة، ووضع لوحات إرشادية بشكل ظاهر للعيان بمختلف المرافق، والممرات المؤدية إليها، والحرص على استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في أولوية ولوج مكاتب، وشبابيك الإدارة، والمرافق، التي تستقبل العموم، والتعريف بذلك بكافة الوسائل من ملصقات وسبورات إلكترونية، ومطويات بمختلف مكاتب الاستقبال.

وتحدث العثماني في مراسلته كذلك عن ضرورة تحسين شروط تقديم خدمات المرفق العمومي، من أجل ضمان استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها المرافق العمومية، وذلك عن طريق مراجعة المساطر الإدارية، وبروتوكولات الخدمات، وتبسيطها بجعلها أكثر ملاءمة مع احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، وتقريب خدمات الإدارة العمومية إلى الأشخاص، الذين يستحيل، أو يتعذر عليهم التنقل إلى الإدارة، بسبب حدة الإعاقة، وعدم مطالبة المرتفقين في وضعية إعاقة بوثيقة، أو القيام بإجراء غير ما هو منصوص عليه في الضوابط التنظيمية، إلى جانب توفير شباك، أو مكتب موحد للخدمة، لفائدة الأشخاص المتنقلين على كراسي متحركة، أو محدودي الحركة.