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شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: موسكو ستواصل العمل مع طرفي الصراع بليبيا من أجل التوصل إلى تسوية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يناير 2020
أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن "موسكو ستواصل العمل مع طرفي الصراع في ليبيا، من أجل التوصل إلى تسوية".
ووقّع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، على وثيقة ختامية لمباحثات موسكو بين الأطراف الليبية المتنازعة، في حين طلب المشير خليفة حفتر وقتاً إضافياً لدراستها.
المسودة تنص أن تلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، وأن يشكل الطرفان الليبيان المتنازعان لجنةً عسكرية لتحديد خط اتصال، ومراقبة وقف إطلاق النار.
ويتعهّد الطرفان بموجب الهدنة بتطبيع الوضع حول طرابلس، والعمل على ضمان استقرار الوضع فيها وفي المدن الأخرى.
من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "المفاوضات تركزت على النظر في وثيقة تعزز نظام وقف إطلاق النار في ليبيا وتحدد شروطه"
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