اليمن.. الأرصاد يتوقع استمرار البرودة مع احتمال تكون الصقيع

الثلاثاء 14 يناير 2020

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن النشرة التحذيرية المتوقعة خلال ال 24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



وبحسب المركز، لا تزال تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة والتي مصدرها شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى، ويمتد تأثيرها النسبي إلى أجزاء من المناطق الساحلية.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء شديدة البرودة مع احتمال تكون الصقيع خاصة على المرتفعات الجبلية لمحافظات (صعده، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ,شرق المحويت وشرق حجة) والمناطق المرتفعة من محافظات } اب، الضالع، لحج، أبين وشبوة { وباردة على الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية ) خلال الليل والصباح الباكر.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية لا يزال الأخوة المواطنين قاطني المحافظات الآنفة الذكر من الأجواء شديدة البرودة أثناء الليل و الصباح الباكر وخاصة، كبار السن و الأطفال والمزارعين.