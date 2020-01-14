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إجلاء 19 طالبا ماليزيا في الفلبين بسبب بركان «تال»

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قامت وزارة الخارجية الماليزية، من خلال السفارة الماليزية في العاصمة الفلبينية مانيلا، بإجلاء 19 طالبا ماليزيا، يدرسون في جامعة الأدفنتست في الفلبين، من إقليم باتانجاس إلى مانيلا بعد ثوران بركان "تال".

وحذرت السلطات الفلبينية اليوم الثلاثاء السكان الذين فروا من منازلهم الواقعة بالقرب من البركان الثائر، بعدم العودة إليها، حيث من الممكن أن تحدث المزيد من حالات الثوران البركاني الخطيرة في غضون أيام.

ويقذف بركان "تال" - وهو ثاني أكثر البراكين نشاطا في الفلبين - الحمم وأعمدة الرماد، بصورة عشوائية لليوم الثالث منذ بداية ثورانه يوم الأحد.

وقد تم إجلاء نحو 45 ألف من السكان من منازلهم حول البركان، حسب مسؤولين محليين.

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