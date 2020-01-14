شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 19 طالبا ماليزيا في الفلبين بسبب بركان «تال» والان نبدء بالتفاصيل
وحذرت السلطات الفلبينية اليوم الثلاثاء السكان الذين فروا من منازلهم الواقعة بالقرب من البركان الثائر، بعدم العودة إليها، حيث من الممكن أن تحدث المزيد من حالات الثوران البركاني الخطيرة في غضون أيام.
ويقذف بركان "تال" - وهو ثاني أكثر البراكين نشاطا في الفلبين - الحمم وأعمدة الرماد، بصورة عشوائية لليوم الثالث منذ بداية ثورانه يوم الأحد.
وقد تم إجلاء نحو 45 ألف من السكان من منازلهم حول البركان، حسب مسؤولين محليين.
كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء 19 طالبا ماليزيا في الفلبين بسبب بركان «تال» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.