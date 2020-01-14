القضاء الايراني: السفير البريطاني شخص غير مرغوب فيه

وأضاف اسماعيلي أن "حضور السفير البريطاني في أماكن التجمعات لإعداد الأفلام والصور، هو تحرك استفزازي مرفوض".

وشدد على أن إيران "لن تجامل أحدا في حماية أمنها القومي حتى لو كان يتمتع بحصانة دبلوماسية"، وقال: "نحترم الاتفاقيات الدولية لكنها ليست أحادية الجانب".



وعن حادث سقوط الطائرة الأوكرانية، اشار اسماعيلي، أن "دور امريكا وبريطانيا في هذه الكارثة هو المتاجرة بدماء الضحايا ونحن نعلم جيدا انهما لاتكترثان بدماء الإيرانيين".

واضاف، إنهم ليسوا متعاطفين معنا لأنهم في فيضانات العام الماضي، منعوا حتى من إيصال المساعدات الشعبية الدولية، ولو كانوا محبين للإيرانيين لما فعلوا هذا.

وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية ، التزام إيران باستيفاء حقوق ضحايا سقوط الطائرة الأوكرانية، وقال : لقد تم القاء القبض على بعض الأشخاص فيما يتعلق بالحادث وهم في المراحل الأولى من التحقيق.

