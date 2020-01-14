بشار رسن يوضح حقيقة انتقاله إلى الشرطة

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2020-01-14 | 11:17
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كشف نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي بيرسبوليس الإيراني، بشار رسن، حقيقة انتقاله الى صفوف نادي الشرطة في الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال رسن في حديث للسومرية نيوز، إن "الانباء التي تحدثت عن انضمامي لصفوف الشرطة، هي عارية عن الصحة وليست دقيقة"، مشيراً إلى أنه "تحدث مع احد جماهير الشرطة وابلغه بأنه لا يمانع بالانتقال الى القيثارة الخضراء، ليتسرب الخبر الى وسائل الاعلام".
وأوضح بالقول، "احترم عقدي مع نادي بيرسبوليس وسأبقى مع الفريق حتى نهاية عقدي نهاية الموسم الجاري، بالرغم من تأخر استلامي للمستحقات المالية، لكن وفاءً مني للجماهير سأستمر مع الفريق الأحمر".
يذكر ان رسن يلعب في صفوف بيرسبوليس منذ موسم 2017 وتوج معه بلقب الدوري الإيراني ووصل الى نهائي دوري أبطال آسيا في نسخة الموسم قبل الماضي.
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