وفاة ضابط متأثراً بجراحه جراء هجوم 'داعش' قرب منفذ الوليد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بوفاة ضابط برتبة نقيب متأثراً بجراح أصيب بها جراء الهجوم الذي شنه "داعش" على نقطة لحرس الحدود في الأنبار أمس. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ضابطاً برتبة نقيب توفي متأثراً بجراحه نتيجة هجوم عناصر داعش ليلة امس بالقرب من منفذ الوليد". وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، مساء أمس الاثنين، إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي الفوج الثالث باللواء الرابع في قيادة قوات حرس الحدود بهجوم لـ"داعش" في منطقة الهبار شمالي منفذ الوليد.





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