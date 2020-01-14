مصدر: البرلمان يعقد اليوم جلسته الاخيرة

كشف مصدر نيابي، الثلاثاء، ان البرلمان يعقد اليوم جلسته الاخيرة وسيباشر جلساته بعد تكليف رئيس الوزراء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 ان "البرلمان سيعقد اليوم اخر جلسة له ليبدأ بعطلته التشريعية"، مبينا انه "سيعود لعقد جلساته لحين اكمال تكليف رئيس وزراء جديد واستكمال كابينته الوزارية". واضاف المصدر ان "عمل البرلمان سيقتصر على بعض لجانه على اعتبار انه لا يوجد لديه قوانين لتشريعها كما ان الحكومة ليس من حقها ارسال قوانين لتشريعها من قبل البرلمان باعتبارها حكومة تصريف اعمال".



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