علاوي يوجه رسالة الى المتظاهرين والحكومة والبرلمان

وجه رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الثلاثاء، رسالة الى المتظاهرين والحكومة والبرلمان.

وقال علاوي في تغريدة له تابعته الخليج 365، "اهيب بالاخوة المتظاهرين السلميين الكرام الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم السماح للمندسين والمخربين الذين يسيؤون لرجال الامن والمؤسسات الحكومية، بحرف التظاهرات عن مسارها القانوني السليم وتشويه صورتها البهية "، داعيا "قوى الجبهة الوطنية المدنية للانضمام الى اخوتهم في الحراك السلمي القانوني".

واضاف ان "‫على الحكومة ومجلس النواب وضع حد لعمليات الخطف والاغتيال التي تطال المتظاهرين السلميين، والكشف في محاكم علنية عن مرتكبيها"، لافتا الى انه "بخلافه سيتحملان كامل المسؤولية والملاحقة القانونية في المحاكم الدولية".