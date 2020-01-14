قرقاش من السودان: نقف مع الحل السياسي في ليبيا

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الذي يزور السودان حالياً، وقوف الإمارات مع الحل السياسي في ليبيا.

وطالب قرقاش عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بالخرطوم، الثلاثاء، بضرورة وقف الاستقطاب في ليبيا عبر منع التدخل التركي في هذا البلد.

واحتضنت روسيا جولة مباحثات بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.



وتشمل مسودة الاتفاق التزام الأطراف بوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، والعمل على استقرار الوضع في طرابلس والمدن الأخرى، وتشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط اتصال ومراقبة له.

غير أن موسكو أعلنت، الثلاثاء، مغادرة قائد الجيش الليبي بدون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع السراج.

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من ناحية أخرى، أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إلى الوقوف مع السودان لتجاوز التحديات الاقتصادية التي يواجهها.

وقال: "ناقشت مع الدكتور حمدوك العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ونتشارك في التنسيق للتوصل إلى حلول سياسية بليبيا.

وتابع: "هناك العديد من القضايا التي بحثتها مع الجانب السوداني، خاصة الثنائية لكن بلا شك تطرقت إلى الأوضاع في ليبيا، وشددنا على ضرورة الحل السياسي".

كانت الخارجية السودانية، أعلنت الإثنين، وصول الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إلى الخرطوم، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.



وفي يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زار الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، الإمارات، في زيارة استغرقت حينها يومين.

وكان قرقاش قد أكد، خلال زيارة البرهان وحمدوك للإمارات، على العلاقات التاريخية مع السودان والتي تشهد صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي، وثمّن تقدير الإخوة في الخرطوم لدور الإمارات وتجربتها.