العلاقات الإماراتية اليابانية.. شراكة استراتيجية وتعاون مشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتعدى العلاقات الإماراتية اليابانية مرحلة التعاون المشترك إلى الشراكة الاستراتيجية التي دخلت مرحلة جديدة، منذ زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لطوكيو في عام 2014.

وتأتي زيارة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لبحث عدة ملفات هي نفسها التي تعكف عليها لجان عدة تحت مظلة "مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي" الذي أسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومضاعفة الاستثمارات بينهما.

فالمجلس أسهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي، وتزويد المستثمرين في اليابان بالمعلومات والبيانات والمشاريع الاستثمارية الجديدة والناشئة في عدد من القطاعات الاستراتيجية في أبوظبي.

وعلى سبيل المثال، تشهد العلاقات الاقتصادية بين إمارة أبوظبي واليابان نموا مضطردا خلال الأعوام الماضية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين مع نهاية عام 2016 نحو 5 مليارات و980 مليون درهم بلغت منها صادرات إمارة أبوظبي إلى اليابان 47 مليونا و806 آلاف درهم.