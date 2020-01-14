عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتقال أحد عناصر داعش في العراق

الثلاثاء 14 يناير 2020

Advertisements وكالات

أعلنت الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على عنصر في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية في مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق.



وذكرت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن "مديرية شرطة تل عبطة التابعة لقيادة شرطة نينوي وبناء على معلومات دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على داعشي كان يعمل فيما يسمى بديوان الصحة بالتنظيم خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل".

وتنفذ الأجهزة الأمنية العراقية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي.