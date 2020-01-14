عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المصارف اللبنانية: وضعنا خطير

الثلاثاء 14 يناير 2020

وكالات

قالت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن على القضاء اللبناني التحرك ومعاقبة من أوصل الاقتصاد للوضع الحالي.

Advertisements

وأفادت جمعية المصارف، نحن في وضع خطير ولا يمكن الاستمرار بدون سلطة تنفيذية وقد نصل إلى مرحلة نضطر فيها إلى إغلاق البنوك.

وشهدت لبنان تحركات احتجاجية وقطع طرقات في العديد من المناطق اللبنانية من النبطية وصيدا جنوبا إلى بيروت وطرابلس شمالا، استفاق اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، على عمليات قطع طرقات في إطار "أسبوع الغضب" الذي دعت إليه مجموعات الحراك الشعبي، للتصدي للمماطلة والعرقلة في تشكيل الحكومة وعدم الاستجابة لمطالب المحتجين.

وفي بيروت قطعت طريق المدينة الرياضية بالإطارات المشتعلة، وكذلك الأمر بالنسبة للطريق العام في محلة فرن الشباك بضواحي العاصمة بيروت.

أما في الشمال، فقطعت العشرات من الطرقات، من بينها أوتوستراد البالما بالاتجاهين، وطريق القلمون البحري بالاتجاهين أوتوستراد البداوي بالاتجاهين، اوتوستراد التبانة بالاتجاهين، ودوار المرج في الميناء باتجاه أوتوستراد بيروت وطرابلس، حسبما ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان.