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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 57 بانهيارات جليدية في باكستان
الثلاثاء 14 يناير 2020
وكالات
قال مسؤولان حكوميان كبيران اليوم الثلاثاء، إن 57 شخصا على الأقل قُتلوا واعتُبر آخرون في عداد المفقودين بعد انهيارات جليدية في الجزء الخاضع لباكستان من كشمير خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وأضاف المسؤولان أن ”العديد من القرويين تقطعت بهم السبل وسط الانهيارات الجليدية في منطقة وادي نيلوم بعد أمطار غزيرة تسببت أيضا في انهيارات أرضية“.
وأفاد أحد المسؤولين بأن ”هناك العديد من البلاغات عن مفقودين ومن يخشى أن يكونوا قُتلوا وجهود الإنقاذ ما زالت جارية“.
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