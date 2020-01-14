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مقتل 57 بانهيارات جليدية في باكستان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 57 بانهيارات جليدية في باكستان

الثلاثاء 14 يناير 2020

مقتل 57 بانهيارات جليدية في باكستان

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وكالات

قال مسؤولان حكوميان كبيران اليوم الثلاثاء، إن 57 شخصا على الأقل قُتلوا واعتُبر آخرون في عداد المفقودين بعد انهيارات جليدية في الجزء الخاضع لباكستان من كشمير خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأضاف المسؤولان أن ”العديد من القرويين تقطعت بهم السبل وسط الانهيارات الجليدية في منطقة وادي نيلوم بعد أمطار غزيرة تسببت أيضا في انهيارات أرضية“.

وأفاد أحد المسؤولين بأن ”هناك العديد من البلاغات عن مفقودين ومن يخشى أن يكونوا قُتلوا وجهود الإنقاذ ما زالت جارية“.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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