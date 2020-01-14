- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسون: يجب أن نمنع الإيرانيين من الحصول على سلاح نووي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جنوسون إنه لا بد من العمل سويًا على استبدال الاتفاق (المعروف باسم خطة العمل المشترك الشاملة)، باتفاق ترامب.
وأضاف، اليوم: بطريقة أو بأخرى، يجب أن نمنع الإيرانيين من الحصول على سلاح نووي."
وعن عن حادث تحطم الطائرة: قال جونسون إنه سعيد لأن إيران أصبحت واضحة بشأن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية ، والتي أودت بحياة 176 شخصًا، واعتبرت الحادث بأنه "خطأً مروع"، وقال "ايران ارتكبت خطأ فادحا. من الجيد أنهم اعتذروا."
وبخصوص مقتل قاسم سليماني: اعترف جونسون أنه كان في عطلة عندما تأكد خبر مقتل اندلعت الأنباء حول مقتل سليماني، وأضاف إنه لا يوجد سبب لإخطار المملكة المتحدة مسبقًا لأنها "لم تكن عمليتنا"
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: يجب أن نمنع الإيرانيين من الحصول على سلاح نووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.