شكرا لقرائتكم جونسون: فليحل "اتفاق ترمب" محل الاتفاق النووي مع إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إيجاد بديل للاتفاق النووي مع إيران.

وقال جونسون عن الاتفاق النووي: "إذا كنا سنتخلص منه (أي الاتفاق النووي) فلنجد بديلاً له وليحل اتفاق ترمب محله.. ذلك سيقطع شوطاً كبيراً".

وشدد جونسون قائلاً: "علينا عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

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وتابع قائلاً: "لا أرغب في صراع عسكري بيننا، بين الولايات المتحدة وإيران، دعونا نخفف حدة الأمر".

وفي سياق آخر، قال دبلوماسيان أوروبيان لوكالة "رويترز"، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستبلغ الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأنها ستقوم بتفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران بعدما أقدمت طهران على انتهاكات جديدة للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال الدبلوماسيان إن القرار يهدف إلى إنقاذ الاتفاق من خلال التحاور مع إيران بشأن ما ينبغي أن تفعله للعدول عن قرارات اتخذتها.

وأضافا أن الهدف ليس إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.