شكرا لقرائتكم العراق.. اتفاق على تعديلات دستورية حول البرلمان والحكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت لجنة التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، أن "هناك توافقاً على بعض المقترحات المراد تعديلها، منها مقترحا تقليل أعضاء مجلس النواب، وكيفية تشكيل الحكومة".

وقال نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية العراقية يوسف محمد، إن اللجنة توصلت إلى اتفاق على بعض مقترحات تعديل الدستور، ومنها تقليل أعضاء مجلس النواب وكيفية تشكيل الحكومة، وذلك وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن "اللجنة توصلت إلى اتفاق على بعض هذه المقترحات، منها تقليل أعضاء مجلس النواب، وكيفية تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أن "هنالك جملة من المسائل الخلافية مازالت قيد المناقشة حتى التوصل لاتفاق حسب المادة 142 من الدستور، التي أوجبت التوافق على المواد الدستورية بين جميع المكونات والشرائج المجتمعية".

وأشار إلى أن "اللجنة ماضية لتسوية جميع المسائل الخلافية والتوصل إلى تعديلات توافقية من جميع الأطراف وفق السقف الزمني المحدد، الذي حدد 4 أشهر للجنة تعديل الدستور".