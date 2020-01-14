شكرا لقرائتكم أردوغان: سنمنع انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده عازمة على منع انتهاكات النظام السوري لوقف إطلاق النار في إدلب إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف أردوغان خلال كلمته أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية: "ما زال العالم يتفرج على ما يحدث في إدلب ولا يسعى لإيجاد حل.. وقف إطلاق النار في إدلب السورية يجب أن يجري بطريقة تحول دون تدفق 400 ألف مهاجر على الحدود التركية".

وتابع أردوغان: "نحن لا نسعى للمغامرة في سوريا وليبيا والبحر المتوسط، ليست لدينا طموحات إمبريالية على الإطلاق.. عيوننا ليست معصوبة من جشع النفط والمال، هدفنا الوحيد هو حماية حقوقنا وضمان مستقبلنا ومستقبل أشقائنا".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد اتهم قوات النظام السوري بخرق الهدنة المعلنة في إدلب بشكل مستمر.

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وفي تطور آخر بمدينة حلب، أكد مصدر في شرطة النظام السوري، سقوط قتيلين و3 جرحى من المدنيين من جراء قصف نفذته فصائل مسلحة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء النظام السوري على "تليغرام".

وفي الأثناء، أعلنت روسيا عن موافقتها على خروج المدنيين في إدلب من 3 معابر، بشرط خروجهم إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام. وجاء موقف موسكو بالتزامن مع تأزم الوضع الإنساني في إدلب.

وتقع المعابر الثلاثة المذكورة في أبو الظهور والهبيط والحاضر، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

لكن اشتراط موسكو خروج المدنيين من جحيم قصف النظام إلى مناطق تخضع لسيطرة دمشق يعني تعريضهم لخطورة بالغة، وحصارهم بين نارين.

إعلان فتح المعابر سبق الإعلان عن البدء بوقف إطلاق النار في المحافظة، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا، الخميس الماضي.