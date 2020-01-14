أردوغان:عازمون على منع انتهاكات الحكومة السورية لوقف إطلاق النار بإدلب

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "​تركيا​ عازمة على منع انتهاكات ​الحكومة السورية​ لوقف ​إطلاق النار​ في إدلب إذا اقتضت الضرورة"، مؤكداً أن "وقف إطلاق النار في إدلب السورية يجب أن يجري بطريقة تحول دون تدفق 400 ألف مهاجر على الحدود التركية".

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