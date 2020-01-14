حزب الاتحاد: للتنبه من محاولات اختراق الحراك وحرفه عن مساره المطلبي

دعا المكتب السياسي في ​حزب الاتحاد​ في بيان له "​الحراك الشعبي​ في ​لبنان​ الى التنبه من محاولات اختراقه وحرفه عن مساره المطلبي لمنعه من الاصلاح الحقيقي في بنية هذا النظام الموروث، والاستفادة من التجارب التي مرت بها قوى التغيير في ​العالم​ من اجل انتاج تغيير وطني صحيح، تستعاد فيه ​السلطة​ لمصلحة الشعب وتتحقق من خلالها نقلة وطنية نوعية تتجاوز نظام ​المحاصصة​ الطائفي الذي ساهم في ايصال البلاد الى ما نحن عليه الان".



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