التحكم المروري: قطع السير على كورنيش المزرعة والرينغ

أعلنت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن قطع السير على ​كورنيش المزرعة​ عند تقاطع ​جامع عبد الناصر​ وجسر الرينغ. ولفتت الى انه تم قطع السير على تقاطع برج الغزال امام كنيسة مار مارون بالاتجاهين.

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