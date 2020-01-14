بدري ضاهر للمجلس الاعلى للجمارك: لضرورة الاسراع بالبت بتعيين دورة الخفراء

اشار مدير عام الجمارك ​بدري ضاهر​ في كتاب الى مجلس الاعلى لتعيين المرشحين المقبولين بالجمارك لحاجاتهم القصوى، الى انه مع ازدياد طلبات الضابطات الاقليمية التي تصلنا تباعا بضرورة تزويدها بعناصر اضافية لتتمكن من تأمين المهام الموكلة بها وخاصة في مجال مكافحة التهريب والتحري عنه، وعدم قدرتها على تأمين خدمة الدوريات على كافة الاراضي اللبنانية نظرا لتفاقم النقص في عديد الشعب والمفارز التابعة إليها، ولما كان النقص الحاصل في ملاك رجال ​الضابطة الجمركية​ تخطى الالف والخمسين بين رتيب وفرد حتى تاريخه ، الامر الذي اثر سلبا على عمل الضابطة الجمركية وانتاجيتها بشكل خاص وعلى عمل ​ادارة الجمارك​ بشكل عام.

اضاف ضاهر في كتابه "لما كانت السنوات القادمة ستشهد ازدياد عدد الذين سيحالون تباعا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية بمعدل تقريبي يبلغ 100 عنصر سنويا، مما ينذر بحصول خلل بعديد الضابطة الجمركية يصل الى حد الشلل عملها بشكل كامل".

ورأت المديرية العامة "ضرورة الاسراع بالبت بتعيين دورة الخفراء، لنتمكن من تأمين حاجة جميع الوحدات الجمركية لعناصر اضافية".