أعلن رئيس ​تيار التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "أمام إستخفاف بعض المسؤولين بوجع الناس والإنهيار على كل الصعد والإذلال اليومي يصبح تحرك الثوار مبررا بالكامل لا بل مطلوبا لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: أمام إستخفاف بعض المسؤولين يصبح تحرك الثوار مبرراً بل مطلوباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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