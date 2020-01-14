سبيتري: نتمنى أن يؤدي الحوار الى تشكيل سريعٍ لحكومة تقر الإصلاحات الطارئة

أكد عميد السلك الدبلوماسي في ​لبنان​، ​السفير البابوي​ المطران جوزف سبيتري من بعبدا أن "​الفساد​ يُبيد التضامن، فهو يسمّم قلوبنا، وأفكارنا، وأعمالنا، ويعمينا، فلا نعود نعتبر الآخرين مساوين لنا في الكرامة، إنّ الفساد يعيق الحوار الحقيقي والمشاركة الفعّالة للكفاءات"، مشيرا الى ان "لا أخوّة انسانية ممكنة بدون حوار، إنّ ​المجتمع الدولي​، الممثّل هنا برؤساء ​البعثات الدبلوماسية​ ومسؤولي المنظمات الدولية لا زال يشدّد على ضرورة حوار صادق قائم على الإحترام بين القادة السياسيّين انفسهم، كما بينهم وبين اولئك الذين يطالبون بالتغيير الحقيقي".

وفي كلمة له خلال لقائه مع أعضاء السلك الدبلوماسي ومدراء المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان ​رئيس الجمهورية​ في ​قصر بعبدا​، شدد سبيتري على "اننا نجدد اليوم التعبير عن أمنيتنا الحارة بأن يؤدي الحوار والإرادة الصالحة عند جميع الفرقاء المعنيين، إلى تشكيل سريعٍ لحكومةٍ يُكتب لها ​الحياة​ لكي تقر الإصلاحات الطارئة والضرورية وتوضع حيّز التنفيذ، ولكي تُستعاد الثقة لدى جميع اللبنانيين ولدى جميع أصدقاء لبنان"، مشيرا الى اننا "نتمنى الاستقرار لجميع شعوب المنطقة.. ونريد اليوم حثّ جميع اللبنانيين على المثابرة على الالتزام بالحرية، وبالحقوق الأساسية لكي يظل ​اللبنانيون​ مصدر إلهام ورجاء عن امكانية العيش المشترك، وعن التطور ليس فقط في بلاد ​الأرز​ بل أيضًا في البلدان المجاورة".