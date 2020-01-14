نقولا: رياض سلامه إلى القضاء الماليّ من أجل مساءلته عن أسباب الأزمة الاقتصاديّة والماليّة

اشار النائب السابق ​نبيل نقولا​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "رياض سلامه إلى ​القضاء​ الماليّ من أجل مساءلته عن أسباب ​الأزمة​ ​الاقتصاد​يّة والماليّة، ومن هم شركاؤه في ​الدولة​ الذين أمعنوا فسادًا بالاقتصاد، ومن يغطّيه من السياسيّين، ومن يغطّي هو من السياسيّين. ومن يدعم الصيارفة، ولماذا هذا التخاذل في تطبيق القوانين خصوصًا المادة 19 من قانون النقد، والتسليف"، متسائلا :"أين ​الحكومة​ حتى ولو كانت مستقيلة وأين ​مجلس النواب​ من أجل المحاسبة".

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