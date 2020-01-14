نصرالله: الثوار يتظاهرون يوميا من أجل تشكيل الحكومة وأحزاب السلطة "عم تتغنج"

اعتبر المحامي ​أنطوان نصرالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أننا نعيش حالة إنفصام هذه الأيام، مشيرا الى أن الثوار يتظاهرون ويصرخون يوميا من أجل ​تشكيل الحكومة​، بينما أحزاب ​السلطة​ "عم تتغنج" وليست مستعجلة بل وكأنه لا تريد تشكيل حكومة.

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