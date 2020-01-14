لجنة الرقابة على المصارف تطلب معلومات عن التحاويل إلى المصارف السويسرية

طلبت لجنة الرقابة على المصارف من المصارف تزويدها ضمن مهلة أسبوع بالمعلومات عن حجم التحاويل إلى المصارف السويسرية (بما فيها التحاويل إلى الفروع والوحدات الأخرى التابعة للمصارف اللبنانية في ​سويسرا​) لودائع الزبائن والشركاء والودائع والتي مَنْشَؤها عقود ائتمانية التي أجريت منذ تاريخ 17/10/2019 ضمنًا ولغاية تاريخ صدور هذه المذكرة.

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