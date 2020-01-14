البزري: الطبقة السياسية الحاكمة ما زالت تلتف على مطالب المتظاهرين

أعلن رئيس ​بلدية صيدا​ السابق،الدكتور ​عبد الرحمن البزري​، عن "أسفه للمعلومات المتداولة عن آلية تشكيل ​الحكومة​"، معتبراً أن "الطبقة السياسية الحاكمة ما زالت تُحاول الإلتفاف على مطالب المواطنين، وأن الحكومة العتيدة إذا ما تشكّلت لن تُلبي رغبات وطموحات ساحات الإنتفاضة و​الثورة​".

وأشار البزري إلى أن "غياب الحكومة المستقيلة عن القيام بواجباتها في ​تصريف الأعمال​، وإعتماد الرئيس المُكلّف على بعض الآليات غير الواضحة في تكليف حكومته لا يُبشران بالخير، ويضع ​الشعب اللبناني​ أمام مواجهة طويلة مع هذه الطبقة السياسية التي لا تُراعي إلاّ مصالحها ورغباتها في الإستمرار بعيداً عن مصلحة المواطن والوطن".

