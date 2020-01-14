أعلن رئيس بلدية صيدا السابق،الدكتور عبد الرحمن البزري، عن "أسفه للمعلومات المتداولة عن آلية تشكيل الحكومة"، معتبراً أن "الطبقة السياسية الحاكمة ما زالت تُحاول الإلتفاف على مطالب المواطنين، وأن الحكومة العتيدة إذا ما تشكّلت لن تُلبي رغبات وطموحات ساحات الإنتفاضة والثورة".
وأشار البزري إلى أن "غياب الحكومة المستقيلة عن القيام بواجباتها في تصريف الأعمال، وإعتماد الرئيس المُكلّف على بعض الآليات غير الواضحة في تكليف حكومته لا يُبشران بالخير، ويضع الشعب اللبناني أمام مواجهة طويلة مع هذه الطبقة السياسية التي لا تُراعي إلاّ مصالحها ورغباتها في الإستمرار بعيداً عن مصلحة المواطن والوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر البزري: الطبقة السياسية الحاكمة ما زالت تلتف على مطالب المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.