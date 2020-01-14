روكز: الفوضى عارمة ولا حلول في الأفق والسلطة تماطل

علق النائب ​شامل روكز​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على الوضع الراهن، قائلا :"صرف جماعي من الوظائف ودفع نصف راتب، مؤسسات تقفل، ​المستشفيات​ تفتقد ​المستلزمات الطبية​، ​الليرة​ تفقد قيمتها، الغلاء يستشري، الاحتكارات تتكاثر، الخدمات الاساسية تتراجع. الفوضى عارمة ولا حلول في الأفق"، مشيرا الى أنه "في المقابل، السلطة لا تبادر، تماطل بشكل غير مسؤول وكأنهم نسيوا سبب انتفاضة17 تشرين! فهل تتوقعون من الشعب ان يصبر أو ينتفض؟".

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