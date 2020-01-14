طنجة.. حريق مهول يلتهم سيارات في المجمع الحسني والأسباب مجهولة- صور

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أتى حريق، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، بطنجة، على 4 سيارات بالمجمع الحسني، الموجود في طريق الرباط، دون أن يخلف إصابات، فيما تمكنت عناصر الوقاية المدنية من إخماده.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن سكان المجمع، فوجئوا، حاولي الساعة الواحدة صباحا، بدخان كثيف أسود، متصاعد من مجموعة من السيارات، قبل أن تشب النيران، بشكل مفاجئ، في سيارتين، متسببة احتراقهما بشكل كامل، من دون معرفة أسباب اندلاع الحريق.
وحلت العناصر الأمنية بعين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
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