نقابيون: غياب تجهيزات بالملايين بمستشفى دمنات.. و”الصحة” تبعث لجنة للافتحاص

عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بني ملال، عن إدانته لما سماه فضيحة مالية مدوية بمستشفى القرب بدمنات.

وتحدث البيان، الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، عن وجود خروقات مالية شابت مجموعة من الصفقات، والتجهيزات، بمستشفى القرب بدمنات.

وأشار البيان ذاته إلى أن لجنة من المديرية الجهوية في جهة بني ملال خنيفرة، وقفت، حسب البيان، على غياب تجهيزات بملايين الدراهم.

وأعلنت الهيئة النقابية، أن كاتب الفرع المحلي لها بدمنات، تلقى تهديدات بعد نشره لبيانات، وبلاغات تفضح عدة خروقات بالمستشفى المذكور.

وطالب البيان ذاته، باستكمال الافتحاص حتى يشمل كل الصفقات المشبوهة، مؤكدا ضرورة اعتماد الشفافية، والمسؤولية في الصفقات المقبلة.