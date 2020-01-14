السجن لعنصرين من الوقاية المدنية بتادلة في حادث سقوط شخص من سيارة الإسعاف

قضت المحكمة الابتدائية في تادلة، بالحبس النافذ في حق عنصرين من الوقاية المدنية، توبعا بتهمة القتل الخطأ.

وصرحت ابتدائية تادلة بقرارها، القاضي بمؤاخذه المتهمين من أجل ما نسب إليهما، والحكم عليهما بثلاثة أشهر 03 حبسا نافذا، وغرامة مالية 40 ألف درهم لفائدة عائلة الضحية.

وكانت ضجة كبيرة أحدثها مصرع أربعيني في ظروف غامضة، شهر شتنبر الماضي، متأثرا بجروح بعد سقوطه من سيارة الاسعاف بتادلة، حيث جرى توقيف شخصين من عناصر الوقاية المدنية.

وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقا في ظروف وفاة الشخص المذكور، كان موضوعا تحت تدابير الحراسة النظرية بتادلة، ما أفضى إلى الاشتباه في تورط عنصرين من الوقاية المدنية في القتل الخطأ.

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وتعود تفاصيل القضية، حسب عائلة الهالك، إلى شهر شتنبر الماضي، حين تم اعتقال المعني بالأمر من داخل منزله من طرف 3 عناصر من الشرطة بقصبة تادلة، ليتم إخبارهم بعدها بخبر وفاته بقسم العناية المركزة، بعد أسبوع من اعتقاله.

وقالت أخت الهالك، في تصريح سابق لـ “اليوم 24″، إنها عاينت جثة الهالك بمستودع الأموات، حيث بدت علها آثار جروح، وكسور على مستوى العنق، وكدمات على جسمه.