طقس الثلاثاء.. بارد مع رياح معتدلة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا خلال الصباح و الليل، بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب والجنوب الشرقي للبلاد. وستظهر كتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وذلك خلال الصباح و الليلة الموالية. عدا ذلك، سيظل الطقس مستقرا مع مرور سحب عابرة من الأجواء العليا في مجموع أرجاء المملكة. وستهب الرياح معتدلة القوة جنوبية شرقية بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04- و 02 درجات بالمرتفعات وبالهضاب الشرقية، وما بين 01- و05 درجات بالجنوب الشرقي، وشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، الواجهة المتوسطية والسايس، وما بين 02 و 07 درجات بالسهول الداخلية، وستكون ما بين 07 و 13 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 09 و 15 درجة بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 13 و 18 درجة بالجنوب الشرقي، السايس والساحل المتوسطي وهضاب الفوسفاط، ومنطقة طنجة، وما بين 17 و 22 درجة بباقي المناطق الشمالية والوسطى للبلاد، وستكون ما بين 15 و 25 درجة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سبارطيل وطانطان، وهائج بباقي السواحل، وسيكون محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور.