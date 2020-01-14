الصين: مصرع 6 أشخاص إثر سقوط حافلة في حفرة بعمق 80 مترا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي ستة أشخاص مصرعهم، وفُقد أربحة آخرون، اليوم الثلاثاء، في سقوط حافلة في حُفرة فُتحت فجأة في وسط طريق سريع شمال غربي الصين.

وقالت سلطات مدينة شينينغ، إنها أرسلت نحو ألف عامل إغاثة، و30 مركبة لموقع الحادث.

وأظهر مقطع فيديو، التقطته كاميرات أمنية ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاحنة بعد سقوطها في حفرة بينما ركض بعض المارة بحثا عن مكان آمن.



ونُقل 16 شخصا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج. ذكر مكتب الطوارئ في المدينة، أن الحافلة رفعت من الحفرة، التي كان عمقها 80 مترا.

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وأظهرت لقطات أخرى الحافلة بعد سقوطها في منتصف الطريق بالقرب من محطة للحافلات خارج عيادة صحية.

واستخدم رجال الإنقاذ حفارات وشاحنات وغيرها من المعدات للحفر حول الانهيار.

ومدينة شينينغ الجبلية هي عاصمة مقاطعة تشينغهاي، واحدة من أفقر مقاطعات الصين التي تقع على هضبة التبت.

ولا تُعد هذه حادثة فريدة من نوعها في الصين، فتؤدي عمليات البناء السريعة للطرق والأنفاق والجسور وغيرها من البنى التحتية للحفاظ على اقتصاد الصين في كثير من الأحيان لعدم الالتزام بمعايير السلامة، ما تسبب في حوادث دامية.