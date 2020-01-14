إيران تعتقل "المتورطين" في إسقاط الطائرة الأوكرانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الثلاثاء، اعتقال عدد من الأشخاص لتورطهم في سقوط الطائرة الأوكرانية نتيجة إصابتها بصاروخ دفاعي عن طريق الخطأ، الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الهيئة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، في تصريحات صحفية، إنه تم اعتقال أشخاصا "لدورهم في حادث تحطم الطائرة، التي أكدت طهران أنها سقطت بفعل صاروخ إيراني أصابها بالخطأ"، حسبما نقل تلفزيون "برس تي في" الإيراني.

وجاءت تصريحات إسماعيلي، عقب مطالبة الرئيس الإيراني حسن روحاني، قضاء بلاده بتشكيل "محكمة خاصة برئاسة قاضٍ كبير" لمقاضاة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال روحاني، في تجمع لعاملين في قطاع الزراعة، الثلاثاء، إنّ حكومة بلاده "مسؤولة" أمام الإيرانيين والدول التي فقدت مواطنين لها في الحادث.

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والسبت، أعلنت هيئة الأركان، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية، إثر "خطأ بشري" لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".

بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت لاحق من نفس اليوم، على لسان قائد القوة الجوفضائية التابعة له، العميد أمير علي حاجي زادة، تحمله مسؤولية إسقاط الطائرة.

وأنكرت طهران في البداية سقوط الطائرة بفعل صاروخ، وقالت إنها تمتلك أدلة مقنعة في هذا الإطار.

وفي 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737" في طهران بعد عدة دقائق على إقلاعها، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.