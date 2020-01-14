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مقتل وإصابة أكثر من 1000 شخص بحوادث مرورية في مأرب خلال 2019

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 14 يناير 2020

قال تقرير أمني إن أكثر من ألف شخص قتلوا وأصيبوا في حوادث مرورية شهدتها محافظة مأرب، شرق اليمن، خلال العام الماضي.

 

وذكر التقرير السنوي الصادر عن ادارة شرطة السير في المحافظة، مقتل 141 شخص، وإصابة 871 آخرين، في 1219 حادث سير شهدتها المحافظة خلال العام2019م.

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وقدرت الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بـ 268 مليون ريال.

 

ووفق التقرير، فإن أبرز اسباب تلك الحوادث ناجمة عن اهمال السائقين والسرعة الزائدة والعوامل الطبيعية ورداءة الطريق وعدم التقيد بأنظمة السير.

 

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