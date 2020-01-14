جونسون: يجب أن نمنع الإيرانيين من الحصول على سلاح نووي

الثلاثاء 14 يناير 2020

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جنوسون إنه لا بد من العمل سويًا على استبدال الاتفاق (المعروف باسم خطة العمل المشترك الشاملة)، باتفاق ترامب.

Advertisements

وأضاف، اليوم: بطريقة أو بأخرى، يجب أن نمنع الإيرانيين من الحصول على سلاح نووي."

وعن عن حادث تحطم الطائرة: قال جونسون إنه سعيد لأن إيران أصبحت واضحة بشأن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية ، والتي أودت بحياة 176 شخصًا، واعتبرت الحادث بأنه "خطأً مروع"، وقال "ايران ارتكبت خطأ فادحا. من الجيد أنهم اعتذروا."

وبخصوص مقتل قاسم سليماني: اعترف جونسون أنه كان في عطلة عندما تأكد خبر مقتل اندلعت الأنباء حول مقتل سليماني، وأضاف إنه لا يوجد سبب لإخطار المملكة المتحدة مسبقًا لأنها "لم تكن عمليتنا"