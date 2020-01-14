مأرب.. تخرج الدفعة الأولى من برنامج التأهيل العلمي والمهني للمقعدين بسبب الحرب

الثلاثاء 14 يناير 2020

تخرج ،اليوم، 30 شخصا من الدفعة الاولى من برنامج التأهيل العلمي والمهني للمقعدين بسبب الحرب والالغام، الذي ينظمه رابطة الأمل لرعاية المقعدين بمدينة مأرب.

Advertisements

وذكر أمين عام الرابطة بديع الروحاني، بان الخريجين تلقوا على مدى ثلاثة اشهر، دورات في العلوم النظرية والتطبيقية في مجالي اللغة الانجليزية وقيادة الحاسوب..مشيرا إلى أن الدفعة الجديدة التي ستستمر عملية تأهيلها ستة اشهر ستشمل اللغة الانجليزية وقيادة الحاسوب، الى جانب صيانة الموبايلات والجوالات بعد استكمال تجهيز المعمل التدريبي.

وأشار الروحاني الى ان الرابطة تهدف من خلال هذه البرامج الى تقديم الدعم النفسي والتأهيل العلمي والمهني للمقعدين من اجل تسهيل عملية دمجهم في المجتمع وكسابهم مهارات ومهن تمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية وتحويلهم الى عناصر منتجة ومساهمة في التنمية