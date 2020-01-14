لافروف: عدد من المتطرفين انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا

الثلاثاء 14 يناير 2020

قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن عدداً من "المتطرفين" انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا.

وتابع لافروف، خلال مؤتمر صحافي في كولومبو، أن "حوالي 90% من الأراضي السورية" باتت خاضعة لقوات النظام السوري، مؤكداً أن "المتطرفين يخسرون مواقعهم في إدلب"، حسب تعبيره.

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وفي الموضوع الليبي، قال لافروف إنه "لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية للتسوية الليبية خلال المباحثات في موسكو" أمس الاثنين بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراح.

ودعا وزير الخارجية الروسي "جميع الأطراف في ليبيا إلى التحلي بالمسؤولية"، مشدداً على أن روسيا ستواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا